La nave dei ragazzini salvati dal naufragio nel porto: concluso lo sbarco dalla Geo Barents

BRINDISI - Le operazioni di sbarco si sono concluse a metà mattinata. Tutto è andato come previsto e non si registrano criticità sanitarie. Oggi, domenica 27 agosto 2023, i 168 sopravvissuti salvati da Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, hanno potuto toccare terra, nel porto di Brindisi. Sono tantissimi i minori non accompagnati.

I migranti viaggiavano su due gommoni sovraffollati sino all'inverosimile. Sono stati salvati in acque Sar (Search and Rescue, ricerca e soccorso) libiche giovedì 24 agosto. Le autorità italiane hanno assegnato il porto del capoluogo adriatico come punto di sbarco. Le misure di accoglienza, coordinate dalla Prefettura, sono rodate: ci sono diversi precedenti in pochi mesi.

Presenti le forze dell'ordine (polizia e carabinieri), vigili del fuoco, personale Usmaf e Croce Rossa Italiana. Ci sarebbe un caso di sospetta polmonite, motivo per cui il migrante in questione è stato condotto in ospedale. C'è anche una donna incinta di quattro mesi. E qualche caso di scabbia. Condizioni sanitarie, come detto, che non presentano criticità.

I medici dell'Usmaf (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) come da procedura sono saliti a bordo per lo screening sanitario. Quello che appare evidente anche a una prima occhiata è l'elevato numero di ragazzini, di minori non accompagnati: se ne contano 119 (il 71 per cento). La maggior parte sono maschi, perlopiù adolescenti. Più della metà dei migranti proviene dal Gambia. Altri dal Mali, dalla Guinea Conakry e dal Senegal.

Croce Rossa Italiana, su attivazione della Prefettura di Brindisi, è satat presente per le attività di assistenza e accoglienza umanitaria con circa 30 operatori suddivisi in due turni tra volontari e crocerossine dei comitati di Brindisi, Fasano, Taranto e Martina Franca, con il supporto dei Servizi del Comitato Regionale Puglia tra cui il Reparto di Sanità Pubblica, ausiliario del ministero della Salute - Usmaf, il Servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le reunificazioni familiari segnalateci dal capo missione a bordo della nave.