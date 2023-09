Sangue fra pianerottolo e androne: giallo al rione Commenda, indaga la polizia

BRINDISI - Mistero in un palazzo in Via Settimio Severo, nel quartiere Commenda del capoluogo, nei pressi dell'Ovs. Intorno alle ore 9:00 i residenti si sono accorti della presenza di numerose tracce ematiche nell'androne e sul pianerottolo dell'edificio.

Subito, hanno chiamato la polizia di Stato che è accorsa sul posto per effettuare i rilievi del caso. Le telecamere della zona, dunque, sono al vaglio degli inquirente per cercare di capire cosa possa essere successo. Al momento non esistono certezze, tutte le piste sono aperte

Che le tracce di sangue rappresentino l'esito di una lite tra alcune persone culminata nel corso della notte? Oppure il sangue sul pavimento è semplicemente il risultato di una ferita che niente ha a che fare con azioni illecite? E se così fosse, perché gli interessati non avrebbero provvisto ad eseguire la pulizia dell''area? Va considerato, inoltre, che al momento presso l'ospedale "Perrino" non risultano feriti da circostanze associabili a quella appena descritta. Non resta che aspettare per sapere se le indagini riusciranno a fare chiarezza sull'accaduto.