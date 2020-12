Giovane aggredito brutalmente: la polizia cerca i responsabili

BRINDISI - Brutale aggressione nella serata di ieri (sabato 12 dicembre) a Brindisi. Da quanto si apprende un giovane è stato preso a martellate durante una rissa per strada. E' giunto in condizioni critiche al Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. E' stato subito chiaro che era stato vittima di un pestaggio, è stata immediatamente informata la polizia. Sul posto si è recata la stessa dirigente della Squadra mobile, Rita Sverdigliozzi, che ha ascoltato la vittima e qualche testimone. Al momento si mantiene lo stretto riserbo sulle indagini, quello che è certo è che il giovane ha subito una brutale aggressione, sembrerebbe a colpi di martello, ma che, fortunatamente, non corre pericolo di vita.

Articolo in aggiornamento