Alla guida in stato d'ebrezza: nei guai un giovane

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne del luogo, per guida in stato di ebrezza. In particolare, il giovane, nella serata dell’11 maggio scorso, è stato sorpreso in una via del centro abitato alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata.