Colpo di pistola in strada: giovane ferito al piede, indagano i carabinieri

ORIA – Un proiettile lo ha colpito al piede destro, mentre passeggiava in strada. Sono da chiarire le circostanze in cui è avvenuto il ferimento di un 28enne di Oria già noto alle forze dell'ordine. L’episodio si è verificato intorno alle ore 20:30 di oggi (venerdì 22 gennaio), ancora non si sa di preciso in quale via del Comune Federiciano. Il giovane si è recato autonomamente presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non sono gravi. I carabinieri della stazione di Oria e della compagnia di Francavilla Fontana sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti.