Giovane morto in Cina, una raccolta fondi sostiene il rimpatrio della salma

FASANO - Non si sa ancora come sia morto Marcello Vinci, 29enne originario di Fasano trovato senza vita in una strada di Chengdu, in Cina, la mattina del 6 marzo scorso. Ora sua madre, Angela Berni, ha avviato una raccolta fondi per finanziare il costoso rientro della salma.

I fatti

Il giovane si trovava in Cina per insegnare in una scuola del consolato italiano. La famiglia ha ricevuto la notizia della sua tragica scomparsa con una telefonata: le autorità avrebbero fornito solo poche informazioni. Proprio per questo, resta ancora adesso il dubbio su cosa sia accaduto realmente.

Appena diffusa la notizia della morte, la signora Berni ha chiesto aiuto agli amici del figlio attraverso facebook: "Sono la mamma di Marcello, a chiunque degli amici abbia avuto contatti con lui tra il 5 e il 6 marzo, chiedo umilmente di fornirmi ogni minimo dettaglio. Potrebbe essere di gran aiuto alle indagini” scriveva. Un appello disperato, affidato ai social e pubblicato anche sul profilo del figlio: l'intento era chiaramente quello di racimolare informazioni utili ad unire le tessere del puzzle.

La raccolta fondi

Secondo quanto scritto dal quotidiano nazionale Today, la madre del giovane fasanese avrebbe affermato: "Ho pagato l'anticipo richiesto di 5800 euro, referto compreso, e così il medico legale dell'istituto individuato a Chengdu (giovedì 27 aprile) ha effettuato l’autopsia sul corpo di mio figlio Marcello".

Per ciò, ad oltre due mesi dal fatto, Angela Berni ha avviato una raccolta fondi sulla piattaforma "Gofundme" intitolata "Vogliamo la verità sulla morte di mio figlio".

"Italiano morto in Cina, la famiglia non crede al suicidio - si legge nella descrizione - Abbiamo lanciato questa raccolta fondi per venire a capo della verità e consentire il rientro in patria della salma, per cui hanno chiesto cifre assurde tra avvocati, autopsia, viaggio e trasporto - Conclude - Ringraziamo tutti i partecipanti e chiunque ci aiuterà a scoprire la verità".