In giro nel centro abitato con mezzo chilo di eroina: arrestato

ORIA – Nuovo arresto per spaccio da parte dei finanzieri del comando provinciale di Brindisi: un 29enne è finito in carcere perché trovato con mezzo chilo di eroina. La settimana scorsa un 30enne ha fatto la stessa fine, fu trovato con 220 grammi di cocaina a Mesagne. Questa volta i servizi antidroga sono stati operati a Oria. Il giovane viaggiava a bordo di un’auto di grossa cilindrata e alla vista dei finanzieri ha tentato di cambiare strada non riuscendoci. Fermato è stato sottoposto a perquisizione. Nell’auto nascondeva un panetto di eroina del peso di 500 grammi.

Su disposizione del magistrato di turno, è stato arrestato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. La sostanza stupefacente e l’autoveicolo sono stati sequestrati. Il 29enne è stato condotto in carcere.

“L’operazione testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle anche nell’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità̀ e la tutela della salute dei cittadini, in particolare di quelli più̀ giovani”. Si legge in una nota della Finanza.

