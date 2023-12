Giro di droga stroncato nel Brindisino: in sette optano per l'abbreviato

In sette hanno optato per il rito abbreviato: il gup del Tribunale di Lecce, Angelo Zizzari, ha accolto le richieste presentate dai legali degli imputati per il rito alternativo, nell'ambito del procedimento scaturito dalle indagini della Dda di Lecce su un presunto giro di droga nel Brindisino. Il 6 febbraio scorso i carabinieri brindisini arrestarono quattro persone, su ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Giulia Proto. Martedì 12 dicembre, presso il Tribunale salentino, la decisione del giudice. Lo stupefacente - cocaina - sarebbe giunto nel Brindisino attraverso canali dall'Albania. Il reato associativo viene contestato a 14 indagati.

E' stato disposto il rito abbreviato, che prevede lo "sconto" di un terzo della pena in caso di condanna, nei confronti di: Tiziano Di Gioia (49 anni, nato a Brindisi, residente a Tuturano); Andrea Di Gioia (45 anni, nato a Brindisi, residente a San Pietro Vernotico); Rocco Panettieri detto "Daniele" (46 anni, nato a San Pietro Vernotico, residente a Brindisi); Giuseppe De Falco (36 anni, nato a San Pietro Vernotico, residente a Brindisi); Filippo Minelli (48 anni, nato a San Pietro Vernotico e residente a Brindisi); Giacomo Pulli (39 anni, nato a Lecce e residente a Monteroni); Alessandro Topputo (43 anni, nato a Brindisi e residente a Porto Cesareo).

Gli indagati sono 19, i capi di imputazione sono 13. Il primo capo di imputazione riguarda il reato associativo. Tiziano Di Gioia, nell'ordinanza di custodia cautelare, veniva indicato come l'organizzatore e il finanziatore del presunto sodalizio. Il fratello Andrea Di Gioia veniva descritto come braccio destro del sottogruppo in questione (se ne contano due, di sottogruppi). Giuseppe De Falco, Rocco Panettieri e altri soggetti "fornivano un costante contributo per la vita dell'associazione mettendosi a completa disposizione degli interessi del sodalizio", si leggeva sempre nell'ordinanza. A Tiziano Di Gioia viene contestato anche il 416 bis, l'assocazione per delinquere di stampo mafioso. I restanti capi di imputazione riguardano episodi in materia di droga, smerciata anche nel Leccese. La posizione delle altre persone coinvolte sarà oggetto della prossima udienza del 9 aprile 2024: è prevista la requisitoria della pm Giovanna Cannarile della Dda di Lecce.

Il collegio difensivo: Francesco Cascione, Laura Beltrami, Emanuela De Francesco, Dario Budano, Daniela D'Amuri, Vito Birgitta, Stefano Pati.