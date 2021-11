In giro per la città con un coltello a serramanico: finisce nei guai

FRANCAVILLA FONTANA - In giro per le vie della città con un coltello a serramanico: denunciato. I carabinieri della stazione di Francavilla Fontana, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 31enne di Torino per porto abusivo di arma bianca. In particolare, l'uomo, controllato a piedi in una via del centro abitato, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama di 10 centimetri, successivamente sequestrato.