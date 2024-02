Omicidio di Paolo Stasi: sarà rito abbreviato senza perizia psichiatrica

Il 20enne L.B. (di cui riportiamo solo le iniziali in quanto minorenne all’epoca dei fatti) sarà giudicato con rito abbreviato. Lo ha deciso il gup del tribunale dei minori di Lecce a conclusione dell’udienza preliminare che si è svolta stamattina (lunedì 12 febbraio) nell’ambito del procedimento sull’omicidio di Paolo Stasi, il 19enne di Francavilla Fontana ucciso il 9 novembre 2022 davanti alla sua abitazione in via Occhibianchi, nel centro di Francavilla Fontana.

Lo stesso imputato, assistito dall’avvocato Maurizio Campanino, era presente in aula. Hanno assistito all’udienza anche i genitori di Paolo Stasi, rappresentati, in qualità di persone offese, dall’avvocato Domenico Attanasi. L.B. risponde di omicidio premeditato in concorso con il 22enne Cristian Candita, sottoposto a processo presso la corte d’assise del tribunale di Brindisi, in quanto maggiorenne all’epoca dei fatti.

La difesa aveva presentato istanza di rito abbreviato condizionato alla perizia psichiatrica. L’avvocato Attanasi ha presentato delle osservazioni rispetto all’ammissibilità della perizia. Alla fine il gup ha deciso di non ammettere la perizia psichiatrica, ritenendo che non vi fossero elementi tali da giustificarla. L’udienza è stata aggiornata al 9 maggio 2024, con la discussione delle parti.

Il processo in corte d'assise

Si svolgerà il prossimo 27 febbraio, invece, la prossima udienza del processo che si sta celebrando presso il tribunale di Brindisi. In questa sede L.B., insieme ad altri cinque imputati, fra cui Cristian Candita e Annunziata D’Errico, madre di Paolo Stasi, risponde solo di reati in materia di droga, poiché commessi dopo il compimento del 18esimo anni d’età (qualche giorno dopo l’omicidio).

Interrogato lo scorso 2 ottobre, L.B. per la prima volta ha ammesso di aver commesso l’omicidio, escludendo però la premeditazione. Stasi sarebbe stato ucciso nell'ambito di un contesto di spaccio di droga. La vittima 19enne avrebbe custodito marijuana in casa per conto di un'altra persona. Avrebbe accumulato, nei confronti di L.B., un debito per una somma complessiva pari a circa 5 mila euro. Stando sempre alle accuse, il 9 novembre 2022 L.B. sarebbe arrivato nei pressi dell'abitazione della famiglia Stasi a bordo di una Fiat Grande Punto con i vetri e il lunotto posteriori oscurati. Il mezzo sarebbe stato condotto da Cristian Candita. Il 19enne, seduto sul sedile posteriore, alle ore 17.31 sarebbe sceso dalla vettura e, dopo aver percorso poche decine di metri, sarebbe arrivato davanti casa di Paolo Stasi, uccidendolo con due colpi di pistola di piccolo calibro (di cui L.B. ha ammesso di essersi disfatto), uno dei quali, quello fatale, in pieno petto.