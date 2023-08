Giulietta rubata a turisti e ritrovata cannibalizzata: secondo caso in pochi giorni

BRINDISI - Nuovo ritrovamento nelle campagne del Brindisino di un'Alfa Giulietta rubata e "cannibalizzata". Anche in questo caso come in quello di qualche giorno fa, le vittime sono turisti, (questa volta calabresi) e l'auto è stata rubata il 23 luglio scorso nel parcheggio di un centro commerciale del posto. Il ritrovamento risale alla mattinata di oggi, martedì 29 agosto. Del veicolo, purtroppo, è rimasta solo la scocca: è stata trovata in un canale di raccolta delle acque piovane nelle campagne tra Brindisi e Tuturano.

Era nascota tra la vegetazione. Quello che è rimasto della Giulietta è stato rimosso e portato nel deposito della ditta Tarantini, dopo tutti gli accertamenti tesi a individuare elementi utili all'identificazione dei responsabili, è stata restituita ai proprietari che non hanno potuto fare altro che provvedere alla demolizione.

Sul caso indagano i carabinieri. Purtroppo i furti di auto sono all'ordine del giorno e per la seconda volta (stando ai dati in nostro possesso ma i casi potrebbero essere molti di più) è stata rovinata la vacanza di chi aveva scelto il Brindisino per trascorrere le ferie. Restare senza auto a centinaia di chilometri da casa non è un'esperienza di poco conto.