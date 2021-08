Folgorata sotto la doccia: mamma ancora grave, il neonato sta bene

BRINDISI – Il neonato è fuori pericolo. Ancora estremamente gravi, purtroppo, le condizioni della mamma. E’ ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Perrino di Brindisi, intubata, la donna di 42 anni residente a Mesagne che nel pomeriggio di ieri (giovedì 26 agosto), incinta di 34 settimane, è rimasta folgorata mentre faceva la doccia all’interno della sua abitazione, nella periferia di Mesagne.

La donna, soccorsa dal personale del 118, era in coma quando intorno alle ore 18 di ieri è arrivata in ospedale. L’equipe del reparto di Ostetricia e Ginecologia diretto dal dottor Paolo Amoruso era stata immediatamente allertata. “Abbiamo fatto il taglio cesareo – spiega a BrindisiReport il primario – in 30 secondi, garantendo la sopravvivenza del bambino. La tempestività è stata determinante. Solo un reparto di secondo livello come il nostro può garantire un intervento di questo tipo”.

Il piccolo, dunque, nonostante il parto prematuro, sta bene. La causa della dispersione di corrente è da accertare. A quanto pare l’incidente domestico si è verificato mentre fuori imperversava il maltempo. In casa si trovava anche il marito, che ha subito allertato il 118. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i poliziotti del commissariato di Mesagne. La rapidità dei soccorsi ha salvato il piccolo. Tutte le attenzioni e le preghiere della comunità mesagnese, adesso, sono rivolte alla mamma.