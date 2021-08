Green pass e rispetto misure anti covid: controlli, chiusure e sanzioni da parte della Polizia

BRINDISI - Continua l'azione di monitoraggio da parte della Polizia di Stato presso le strutture ricreative, di ristorazione e di pubblico spettacolo presenti sul territorio provinciale, finalizzata a verificare il rispetto delle norme anti covid. Brindisi, Ostuni e Mesagne i centri dove si sono concentrati i controlli. Negli ultimi 15 giorni sono state oggetto di verifica oltre 60 attività e sono state elevate circa 30 sanzioni amministrative.

Chiusure locali

In particolare, sono stati sottoposti a provvedimento di chiusura temporanea 4 locali per la ristorazione e l’intrattenimento lungo il litorale di Ostuni e sanzionati amministrativamente altri 5 esercizi adibiti alla somministrazione di cibo e bevande nel centro di Brindisi. I gestori di questi ultimi sono anche stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per superamento dei limiti fonometrici, accertati in collaborazione con personale dell’Arpa.

Green pass

Altre sanzioni sono state comminate per mancata predisposizione dei controllo agli avventori circa il possesso di green-pass in un locale/bar di Ostuni, mentre ad 8 persone, sedute all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo, è stata contestata, oltre alla non disponibilità del Green pass, anche l’assenza dei dispositivi di protezione anti contagio.

In un locale per l’intrattenimento sito ad Ostuni, inoltre sono stati trovati avventori che ballavano. A Brindisi e Mesagne i 31 esercizi commerciali sottoposti a verifica sono risultati in linea con l’adozione delle disposizioni di legge.