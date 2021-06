Grosso incendio devasta capannone: sette squadre dei vigili del fuoco a lavoro

E' accaduto alle prime ore del giorno di oggi, venerdì 25 giugno, a San Vito Dei Normanni sulla via per Carovigno. Sul posto anche i carabinieri

SAN VITO DEI NORMANNI - Un incendio è divampato, alle prime ore del giorno di oggi, all'interno di un capannone di materiali elettrici sito a San Vito dei Normanni sulla via per Carovigno, sul posto sette squqadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento non è dato sapere se il rogo si è sviluppato per cause accidentali o se per eventi riconducibili ad azioni dolose. Certo è che i danni sono ingenti, la combustione dei materiali elettrici ha sviluppato una coltre di fumo nera e densa visibile a decine di chilometri di distanza.

Seguono aggiornamenti