Grosso spavento sulla superstrada: auto in movimento va a fuoco

OSTUNI - Nel pomeriggio di oggi (20 ottobre) lo spavento ha coinvolto sia il conducente del mezzo che quanti, alla guida del proprio veicolo, erano di passaggio dalla zona in cui si è verificato il fatto.

L'auto interessata, una Fiat 500, viaggiava sulla strada statale 369 Brindisi-Bari in direzione Nord, quando per motivi da accertare ha preso fuoco in prossimità del chilometro 26,600. Per l'esattezza si trovava fra le uscite per Torre Santa Sabina e Torre Pozzelle.

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Sul posto sono prontamente interventuti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. Questi ultimi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area.