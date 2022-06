Frattura a bordo della nave: donna soccorsa da personale della Guardia costiera

BRINDISI - Soccorso in mare per il personale della capitaneria di Porto di Brindisi nella mattinata di oggi, martedì 21 giugno. Una passeggera della nave “Asterion II”, battente bandiera cipriota, partita da Igoumenitsa (Grecia) con destinazione Venezia, ha rimediato una frattura alla gamba ed è stata portata presso l'ospedale Perrino di Brindisi.

La chiamata alla sala operativa della Capitaneria è giunta alle ore 10.40: il comando di bordo della nave passeggeri “Asterion II” chiedeva lo sbarco immediato di un suo passeggero, una donna italiana di 66 anni, causa una presunta frattura alla gamba sinistra. In quel momento la nave si trovava a circa 25 miglia a sud di Brindisi.

La sala operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi, in contatto con il Centro internazionale radio edico (Cirm), ha immediatamente avviato le operazioni di soccorso alla donna inviando la propria motovedetta Sar (Search and rescue) Cp 844 e comunicando contestualmente alla nave di procedere verso l’avamporto di Brindisi.

Alle ore 12.15 la motovedetta CP844, a circa un miglio e mezzo dal porto di Brindisi, ha affiancato la nave effettuando il trasbordo in sicurezza dell’infortunata per poi dirigersi verso il porto di Brindisi. Ad attendere la motovedetta in banchina c'era un’ambulanza del Servizio sanitario 118, nel frattempo allertata, che alle ore 12.45 ha preso in cura la signora trasferendola presso il locale ospedale “Perrino”.

La Guardia Costiera di Brindisi ricorda che, in caso di emergenze a mare, il numero Blu da comporre è il 1530 sia da utenza fissa che cellulare, attivo h24 per garantire interventi immediati a tutela della salvaguardia della vita umana in mare e, via radio, il canale Vhf 16.