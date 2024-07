Stop ai vandali: guardie giurate a bordo degli autobus della Stp

A seguito dei recenti episodi di teppismo che hanno visto coinvolti gli autobus delle linee estive e dell’incontro avuto con il prefetto Luigi Carnevale, la Società trasporti pubblici di Brindisi ha previsto la presenza di guardie giurate a bordo degli autobus delle linee estive e di quelle particolarmente attenzionate.



Si tratta di personale dello stesso Istituto affidatario del servizio di vigilanza aziendale che affiancherà gli addetti in servizio della Stp. L’obiettivo è di garantire la sicurezza degli utenti, così come del personale e del patrimonio aziendale



Le guardie giurate, tra l’altro, sulla base di quanto previsto da apposita legge regionale, potrà elevare sanzioni amministrative ai contravventori e quindi svolgerà anche un’azione di lotta all’evasione nei confronti di chi non è provvisto di titolo di viaggio.

