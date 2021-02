Guidava senza patente auto senza assicurazione. Aveva anche droga e coltelli

FRANCAVILLA FONTANA - Un 31enne di Francavilla Fontana è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. E' stato fermato mentre era alla guida di una Daewoo Matiz, era senza patente e l'auto non coperta da assicurazione. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare è stato trovato in possesso di 5 grammi di marijuana occultati sotto il sedile, due coltelli artigianali e un taglierino nascosti nel baule posteriore del veicolo, mentre nella tasca dei pantaloni deteneva un bilancino di precisione. Il veicolo sul quale viaggiava è stato sequestrato amministrativamente e il 31enne sanzionato per le violazioni delle norme del Codice della Starda.