Alla guida dell'auto senza patente, denunciate due persone

Si tratta di un 48enne di Tuturano già beccato in passato e di un 44enne di Oria

BRINDISI - A conclusione degli accertamenti, i carabinieri hanno denunciato due persone perchè sorprese alla guida dell'auto senza patente. In particolare, a Tuturano di Brindisi, i carabinieri hanno denunciato un 48enne, già fermato il 30 settembre 2019 perchè era sprovvisto del foglio di guida. Stessa situazione per un 44enne di Oria, al quale era stata revocata la patente, all'atto del controllo dei militari non ha potuto esibire il foglio di guida ed è stato denunciato.