Guida senza patente: due denunce. Uno mai conseguita l'altro era revocata

Un 62enne di Latiano e un 36enne di Brindisi sono stati denunciati dai carabinieri perchè trovati alla guida senza patente

Il primo è incappato in un controllo operato dai carabinieri di Erchie. E' accusato di reiterazione nella guida senza patente. Nel pomeriggio del 20 dicembre scorso è stato sorpreso in una via del centro abitato alla guida della sua auto, senza patente, poiché mai conseguita, reiterando nel biennio nell’analoga violazione. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la confisca e affidato a una ditta autorizzata.

Il 36enne è stato fermato dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi. Anche lui nel pomeriggio del 20 dicembr. E' stato sorpreso alla guida di un’auto sprovvisto di patente di guida, perché revocata, reiterando nella medesima condotta già contestata dagli operanti il 18 settembre scorso. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.