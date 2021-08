Alla guida sotto influenza dell'alcol: denunciato un giovane, patente ritirata

BRINDISI - Un 27enne di Brindisi è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per guida sotto l’influenza dell’alcol. Il giovane, nel corso della notte durante un controllo alla circolazione stradale, è stato sorpreso in una via del centro alla guida della sua auto in evidente stato di alterazione psicofisica, accertato attraverso la doppia prova spirometrica con l’apparecchiatura alcoltest in dotazione. La patente di guida è stata ritirata.