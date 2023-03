Guida in stato di ebrezza, senza patente, con stupefacenti: tre denunce e una segnalazione

CEGLIE MESSAPICA - A conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio eseguito nel Comune di Ceglie Messapica, i carabinieri dei reparti dipendenti dalla compagnia di San Vito dei Normanni hanno effettuato tre denuncie di cui due per guida in stato d'ebrezza.

Il primo intervento ha riguardato un uomo alla guida di un’autovettura in evidente stato di ebbrezza alcolica, accertata a seguito di un test etilometrico che ha confermato un tasso alcolemico superiore al limite consentito. La patente di guida è stata ritirata. Il veicolo su cui viaggiava, inoltre, è risultato sprovvisto di copertura assicurativa con conseguente sequestro amministrativo. Il mezzo è stato affidato al proprietario.

Situazione simile quella che ha riguardato un giovane, sorpreso anch'egli alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, come da accertamenti etilometrici effettuati sul posto, dopo aver divelto un muretto della strada nel comune di Carovigno. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato all’avente diritto.

Un'altro giovane, invece, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura privo di patente di guida perché mai conseguita (secondo accertamento nel biennio). Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per la confisca.

I carabinieri, inoltre, hanno segnalato un uomo alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, poiché trovato in possesso di 0,3 grammi di hashish, sequestrati.

Complessivamente sono stati controllati 27 automezzi e identificate 32 persone, eseguite diverse perquisizioni, nonché controllati alcuni esercizi pubblici ed elevate contravvenzioni al Codice della Strada.