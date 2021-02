Guidava un tir con patente diversa, multa di 6mila euro e mezzo sequestrato

FRANCAVILLA FONTANA - Guidava un autoarticolato senza la relativa patente, per questo R.R., 71enne residente ad Oria è stato multato con una sanzione di 6mila euro. L'uomo è stato fermato il 9 febbraio, intorno alle ore 14, dalla pattuglia della Polstrada di Brindisi in servizio di vigilanza stradale nella zona industriale di Francavilla Fontana. All'atto del controllo gi agenti hanno verificato che il 71enne conduva il mezzo pesante con patente di categoria B anziché della “C-E”, nonostante l'uomo dichiarasse che era comunque in grado di condurre il camion.

La Polstrada ha, così, comminato una sanzione di 5mila euro, il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi nonché la decurtazione di 10 punti sulla patente. Inoltre R.R. è stato sanzionato per ulteriori 866 euro per mancato uso del foglio di registrazione utile a verificare tempi di guida, di riposo e di velocità di cui all’articolo 179 CdS. Sarà, anche, sanzionato, per incauto affidamento del veicolo. Sono in corso le verifiche di identificazione del proprietario del mezzo.