Forzano l'infisso ma arrivano le guardie giurate: topi d'appartamento in fuga

TORCHIAROLO – Subito dopo aver forzato l’infisso, è scattato l’allarme. Le guardie giurate dell’istituto di vigilanza “Vedetta 2 Mondialpol spa” hanno sventato un tentativo di furto ai danni di un’abitazione avvenuto stanotte (domenica 8 agosto) in via Kennedy, nel centro di Torchiarolo. I malfattori sono entrati in azione intorno alle ore 3:30, dal retro dell’abitazione, ma l’antifurto si è attivato immediatamente. L’operatore dell’istituto di vigilanza in servizio ha inviato sul posto le pattuglie in zona e tenuto conto dell'orario e dell’assenza del proprietario, ha allertato anche i carabinieri. Grazie al tempestivo intervento dei vigilantes, i ladri sono fuggiti a mani vuote. Il proprietario ha infatti appurato che non era stato asportato nulla. Lo stesso ha sporto denuncia a carico di ignoti.