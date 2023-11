Notte di Halloween: sassaiola contro le auto nel comando della Polizia Locale

BRINDISI - Lancio di pietre e uova all'indirizzo delle auto posteggiate nel perimetro del comando della Polizia Locale a Brindisi. Il raid teppistico è avvenuto nella notte tra ieri (martedì 31 ottobre 2023) e oggi. Fortunatamente, la sassaiola non ha procurato danni né alle vetture parcheggiate, né alla struttura. In azione sicuramente qualche teppista che avrà trovato "divertente" compiere un gesto simile.

La notte di Halloween appena trascorsa, a parte questo deprecabile episodio, non ha fatto registrare particolari criticità. Il comando, ovviamente, è costellato di telecamere. Ma gli autori del lancio - sono quattro o cinque le pietre - hanno agito dall'esterno del perimetro - il comando è situato nella strada della Torretta, al Paradiso -, altrettanto ovviamente. Quindi, la loro identificazione non sarà agevole.

Questo episodio si inserisce nel solco di una "tradizione". Il 24 giugno scorso, ad esempio, una sasso lanciato si è infranto contro il vetro di autobus Stp. In quel caso, la pietra ha indubbiamente comportato un danno concreto al mezzo destinato al servizio di trasporto pubblico. Ma, contestualmente, ha determinato un rischio altrettanto concreto per la salute delle persone presenti all'interno del mezzo.

Sempre nel giugno scorso, il Tribunale di Brindisi ha condannato due giovani a risarcire il danno causato da un episodio del genere. Nella serata del 27 gennaio del 2021 lanciarono un grosso masso di cemento dal cavalcavia De Gasperi danneggiando un'auto parcheggiata in via Bastioni Carlo V. Fortunatamente, il conducente non era presente e il masso non colpì passanti o altri veicoli in movimento.