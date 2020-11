Hascisc e marijuana in casa: arrivano i carabinieri e sequestrano tutto

CAROVIGNO – Nascondeva in casa hascisc e marijuana. Il 49enne Mark Angelo Cretì, di Carovigno, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Norm della compagnia di San Vito dei Normanni. Nell’ambito di un servizio mirato, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, recuperando 90 grammi di hashish, 48 grammi di marijuana e vario materiale utile per il confezionamento. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, concluse le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.