In viaggio con 37 chili di droga: i carabinieri lo fermano sulla superstrada

BRINDISI – Viaggiava con 31,6 chili di hascisc e 5,6 chili di marijuana un 44enne della provincia di Lecce che lunedì scorso (24 giugno) è stato fermato sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari. L’uomo procedeva verso Lecce. All'altezza del rione Paradiso, una pattuglia del Nucleo operativo radiomobile della locale compagnia gli ha imposto l’alt, poiché l’auto procedeva a velocità sostenuta.

A quanto pare l’automobilista ha dato segni di nervosismo. Il suo atteggiamento ha insospettito i carabinieri, che hanno optato per un controllo più approfondito. La perquisizione non è stata vana. Nel bagagliaio, fre valige varie, sono stati trovati 31,6 chili di hascisc, suddivisi in 300 panetti e 5,6 chili di marijuana, suddivisi in cinque buste. A quel punto l’uomo è stato condotto in caserma e da lì, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato trasferito presso la casa circondariale del capoluogo in via Appia, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'uomo stamattia si è presentato davanti al gip del tribunale di Brindisi, Simone Orazio, nell'ambito dell'interrogatorio di convalida.

Seguono aggiornamenti

