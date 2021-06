Hashish suddiviso in panetti e carabina trovati in un casolare: sequestro

ORIA - I carabinieri della stazione di Oria, a seguito di un’ispezione eseguita in un casolare rurale abbandonato, in contrada Argentoni, hanno trovato 585 grammi di hashish suddivisi in sei panetti, 280 grammi di infiorescenze di marijuana e una carabina marca Erma-Werke, calibro 22, di nazionalità tedesca, clandestina, munita di cannocchiale di precisione e relativo caricatore con cinque cartucce del medesimo calibro, il tutto sottoposto a sequestro. Indagini in corso.