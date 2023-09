Impatto violento tra due auto: conducenti in codice rosso, uno in prognosi riservata

FASANO - Un violento incidente si è verificato la scorsa notte (23 settembre) intorno all'1:00 nell'area di Fasano, sulla provinciale che conduce alla frazione di Savelletri. Nello specifico, l'impatto tra due veicoli è avvenuto nel tratto che collega la città alla stazione ferroviaria.

Coinvolte una Ford Fiesta, guidata da un giovane di 19 anni, ed un fuoristrada Range Rover. Entrambi i conducenti sono di Fasano e sono stati trasportati in ospedale in condice rosso, uno dei quali in prognosi riservata.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, che hanno estratto i feriti dalle lamiere e messo in sicurezza i veicoli interessati. I carabinieri della compagnia di Fasano hanno eseguito i rilievi di rito.