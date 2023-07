Truffa del finto nipote: impiegato delle Poste si insospettisce e sventa il raggiro

MESAGNE – Grazie all’intuito di un dipendente dell’ufficio postale, è stato sventato l’ennesimo tentativo di truffa ai danni di una coppia di anziani. E’ accaduto nei giorni scorsi a Mesagne. Il canovaccio è il solito. Il truffatore contatta telefonicamente una pensionata, fingendosi il nipote. Purtroppo è talmente convincente da ingannare la malcapitata. Il finto nipote (nel racconto fantasioso propinato alla vittima) dice di avere urgente bisogno di denaro per pagare delle bollette ed evitare che gli stacchino la luce.

La donna, in preda alla preoccupazione, chiede al marito di andare a prelevare la somma necessaria. L’uomo si reca presso l’ufficio postate. Fortunatamente viene servito da un impiegato che si insospettisce e contatta il locale commissariato di polizia. A stretto giro viene contattata anche la figlia della coppia, che va a casa dei genitori. I poliziotti si appostano nei pressi dell’abitazione, ma i truffatori, resisi conto di essere stati individuati, si dileguano.

Raggiri di questo tipo sono all’ordine del giorno. I bersagli prediletti sono anziani che vivono da soli in casa e utilizzano ancora un telefono fisso. I delinquenti scelgono infatti le vittime dopo appostamenti che possono durare anche giorni e le contattano telefonicamente. In alcuni casi si fingono nipoti. In altri avvocati. Grazie a storie inventate di sana pianta, fanno sprofondare l’interlocutore nel panico, fino a spillargli somme di denaro cospicue. Solitamente, mentre la vittima viene trattenuta a telefono, un complice (finto avvocato o finto amico del nipote) passa da casa per prelevare la somma.

L'impegno dell'associazione Apa

L’Apa (Associazione di volontariato per i diritti degli anziani) ha organizzato diversi incontri di sensibilizzazione sul tema e lancia un nuovo monito, alla luce di quest’ultimo episodio. “Purtroppo il truffatore – si legge in una nota dell’Apa - spesso raggira la persona anziana. Noi dell’Associazione a tutela delle vittime abbiamo organizzato diversi convegni su ‘Truffe e Raggiri’ anche a Mesagne, nella sala convegni del Castello, insieme al Prefetto di Brindisi, al comando dei Carabinieri di Brindisi e di San Vito dei Normanni, alla Polizia di Stato di Brindisi e di Mesagne e con la compartecipazione della stazione dei carabinieri di Mesagne”.