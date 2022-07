Imprenditore accusato di una evasione da quasi un milione di euro: assolto

BRINDISI - Era accusato di una evasione da quasi un milione di euro: è stato assolto perché il fatto non sussiste. Protagonista della vicenda, un imprenditore 47enne di Fasano, Nicola Tasselli, difeso dagli avvocati Paoloantonio D'Amico del foro di Brindisi ed Emanuele Campana del foro di Cosenza. La sentenza è stata emessa ieri, lunedì 18 luglio 2022, dal giudice Ambrogio Colombo del Tribunale di Brindisi. "Il fatto non sussiste" è scritto nel dispositivo.

Tasselli è titolare della ditta individuale Plurigaservice con sede a Fasano. L'azienda si occupa di commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico. Secondo la ricostruzione del pm della Procura di Brindisi, Luca Miceli, nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2014, Tasselli non avrebbe indicato elementi attivi di reddito pari a 853.109 euro. Da qui, un'imposta evasa ai fini Irpef pari a 360.007 euro, cifra superiore alla soglia di legge.

Inoltre, nel 2019, venne effettuato un sequestro per equivalente ai danni dell'imprenditore fasanese. Venne sequestrata anche l'abitazione dove risiede. Ieri il giudice del Tribunale di Brindisi ha assolto Nicola Tasselli perché "il fatto non sussiste". Nel dispositivo della sentenza, inoltre, ha disposto il dissequestro e la restituzione di quanto sequestrato nel corso delle indagini.