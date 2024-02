Imprenditore ucciso dal vicino: venerdì funerali e lutto cittadino

VILLA CASTELLI – Nella giornata di domani (venerdì 16 febbraio) la comunità di Villa Castelli accompagnerà nel suo ultimo viaggio il 53enne Nicola Lacorte, imprenditore ucciso dal vicino, l’81enne Carmelo Cantoro, a sua volta suicida, a seguito di dissidi per banali questioni di vicinato. Il pm del tribunale di Brindisi, Luca Miceli, ha restituito entrambe le salme alle rispettive famiglie, senza disporre l’esame autoptico. Riguardo all’81enne, non vi sono ancora disposizioni sulle esequie.

Il paese è scosso dalla tragedia che si è consumata intorno alle ore 7.30 di lunedì mattina (12 febbraio) in contrada Montescotano, nei pressi della strada provinciale che collega Villa Castelli a Ceglie Messapica. In preda a un folle raptus omicida, Cantoro ha impugnato il fucile da caccia regolarmente detenuto e ha esploso più colpi contro Lacorte. Poi l’81enne si è tolto la vita utilizzando la stessa arma.

Nel frattempo aveva lasciato due bombole del gas aperte all’interno della sua abitazione, adiacente a quella di Lacorte. La moglie del 53enne, Rosa, e i suoi due figli (un ragazzo di circa 23 anni e una ragazza di circa 18 anni) erano in casa quando si è verificato il dramma. Poco prima Lacorte era andato a prendere un caffè al bar. Poi era tornato a casa per scaricare del materiale. I dissidi con Cantoro, descritto dal vicinato come una persona dal carattere difficile, andavano avanti da un po’ di tempo.

Dopo aver vissuto al Nord, circa cinque anni fa Lacorte era tornato nella sua terra natia, dove conduceva una piccola impresa edile. Da un anno si era trasferito nella villa in contrada Montescotano, ristrutturata grazie ai sacrifici di una vita. I conoscenti e i suoi ex dipendenti lo descrivono come una persona buona e generosa. Suo fratello e le due sorelle sono stimati professionisti.

L’intera comunità villacastellana si è stretta intorno al dolore della famiglia. La salma raggiungerà alle ore 14 di domani la chiesa matrice in via San Vincenzo dé Paoli, dove alle 16 si svolgeranno i funerali. In concomitanza con il rito religioso, il sindaco Giovanni Barletta ha disposto il lutto cittadino.

