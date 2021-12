Incendio devasta tre auto: notte di fuoco a Torchiarolo

TORCHIAROLO – Partito da un’auto, l’incendio si è propagato rapidamente a quelle circostanti. Si sono vissuti momenti di grande apprensione stanotte (lunedì 9 dicembre) in via Gramsci, a Torchiarolo, dove tre auto parcheggiate a ridosso di abitazioni sono state danneggiate di un incendio che avrebbe potuto fare ulteriori danni, se non fosse stato per l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle ore 1.38. I pompieri sono dovuti intervenire con tre mezzi, inclusa un’autobotte, per avere la meglio sul rogo.

Numerosi residenti sono scesi in strada allarmati. Il primo intervento è stato di una pattuglia dell’istituto di vigilanza "Vedetta2 Mondialpol", che ha immediatamente allertato soccorritori e forze dell’ordine. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri. Da quanto appreso l’incendio è partito da una Volkswagen. L’origine è da accertare. Non si esclude alcuna ipotesi.