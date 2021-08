Ennesimo incendio sulla litoranea: Acque Chiare in fiamme

BRINDISI – Ancora fiamme sulla litoranea nord di Brindisi, in un'estate in cui si sta battendo il triste record di incendi boschivi. Un nuovo, vasto, fronte si è aperto intorno alle ore 12 di oggi (martedì 17 agosto) in località Acque Chiare. Si tratta di una zona in parte già devastata dal rogo che domenica 1 agosto rese necessaria l’evacuazione delle spiagge.

Stavolta lo scenario è diverso, perché le lingue di fuoco, spinte dal vento di scirocco, si sono avvicinate alla struttura alberghiera sotto sequestro del villaggio turistico, tenendosi, fortunatamente, a debita distanza dalle villette.

Come sempre in prima linea ci sono i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, sul posto con due squadre e quattro mezzi. Un’alta colonna di fumo è stata avvistata nel raggio di chilometri, fino al rione Minnuta.

E’ ancora fresco il ricordo dei danni gravissimi subiti venerdì scorso dalla vegetazione e dalla fauna del sito protetto di Giancola, qualche chilometro più a nord di Acque Chiare, che si ripresenta una situazione analoga. Le spiagge, però, sono al sicuro.