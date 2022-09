Notte di fuoco a Brindisi: auto in fiamme nei rioni Sant'Elia e Santa Chiara

BRINDISI – Notte di fuoco nelle periferie di Brindisi, dove due auto sono andate in fiamme nel giro di un’ora l’una dall’altra. Il primo incendio, intorno alle ore 3, ha investito una Fiat 600 parcheggiata in via Boldini, al rione Sant’Elia. Sul posto si è recata una squadra di vigili del fuoco che ha rapidamente domato il rogo. I rilievi sono stati eseguiti dai poliziotti della sezione Volanti.

Alle 4, scenario analogo in via Montebello, al rione Santa Chiara, di fronte all’ingresso dell’istituto Majorana. In questo caso le fiamme hanno danneggiato una Fiat Panda parcheggiata lungo il margine della strada. Rogo sempre spento dai vigili del fuoco, i rilievi, invece, sono stati effettuati dai carabinieri. Da quanto appreso sono state rinvenute tracce di benzina che fanno propendere per l’origine dolosa dell’incendio. Si indaga.