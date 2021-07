Notte di fuoco a San Pietro: devastate tre auto, indagano i carabinieri

Due incendi poco dopo le due: uno in via Triete, l'altro in via Basilicata. Danni anche per la colonna di un'abitazione e una tapparella

SAN PIETRO VERNOTICO – Tre auto sono state distrutte dalle fiamme stanotte (venerdì 30 luglio) a San Pietro Vernotico. Il primo incendio si è verificato poco dopo le 2 in via Trieste, una parallela di via Brindisi, dove le lingue di fuoco hanno avvolto una Smart 5 porte intestata a una donna, danneggiando anche una Fiat Panda parcheggiata dietro.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, la Smart era già (irrimediabilmente) compromessa. Le fiamme hanno danneggiato anche la colonna di un’abitazione.

Poco più tardi, i pompieri si sono dovuti spostare in via Basilicata, angolo via Sergente Serinelli, per un incendio che stava devastando due macchine parcheggiate parallelamente alla strada. Le fiamme sono state talmente intese da annerire la tapparella di un’abitazione che si trovava sul lato opposto della carreggiata.

In entrambi i casi i rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della compagnia di Brindisi. Si indaga per risalire all’origine dei due incendi e agli eventuali moventi. Si esclude un collegamento fra i due episodi.