Oltre alle campagne, a fuoco anche auto parcheggiate per strada: due vetture distrutte

SAN PIETRO VERNOTICO - Non solo roghi nelle campagne ma anche incendi di auto parcheggiate per strada. Nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 26 luglio, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, oltre ai 40 e passa incendi sparsi in tutto il territorio si sono dovuti occupare anche di due auto a fuoco parcheggiate per strada.

Alle 2.15 sono stati chiamati per intervenire a San Pietro Vernotico dove in via Cavallotti, traversa di via Cellino, stava bruciando una Ford Focus intestata a un pensionato. Sul posto anche i carabinieri. Il veicolo, distrutto, alle prime ore del giorno è stato rimosso dal personale della ditta Tarantini.

Attorno alle 3, invece, i pompieri, si sono recati su corso Garibaldi a Brindisi: bruciava una Smart. Al momento non è chiaro se si è trattato di un atto di natura dolosa, saranno ulteriori accertamenti a chiarirlo. Sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi.