Due auto a fuoco nella notte, danneggiato anche prospetto di abitazione

SAN PIETRO VERNOTICO - Momenti di tensione nella notte a San Pietro Vernotico: in via Giardini, una traversa di via Mesagne, sono andate a fuoco due auto, le fiamme hanno danneggiato anche prospetto, porte e finestre di un'abitazione. Il fumo ha invaso la zona e la casa al cui interno c'erano due donne, che per fortuna non hanno riportato conseguenze preoccupanti. Ma si è temuto il peggio, è accaduto attorno alle 2.30, nel cuore della nottem quindi. Le auto coinvolte, parcheggiate nei pressi dell'incrocio con via Palma, sono una Volkswagen Golf e una Fiat Punto appartenenti allo stesso nucleo familiare. Il prospetto danneggiato, invece, appartiene a un'altra famiglia.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che si sono occupati del rogo, anche i carabinieri per le indagini del caso. Si è anche reso necessario l'intervento di tecnici Enel, le fiamme hanno danneggiato cavi elettrici. I veicoli sono stati rimossi dal carro attrezzi e portati nel deposito giudiziario della ditta Tarantini in attesa di ulteriori accertamenti.

