Auto, barca e appartamento in fiamme: tre incendi dolosi nella notte

Una barca, un'auto e un appartamento in fiamme. I vigili del fuoco sono stati impegnati su più fronti la notte fra venerdì 17 e sabato 18 maggio.

Il primo incendio si è verificato sulla litoranea a sud del capoluogo (strada provinciale 88), dove bruciava una Fiat 500 rubata nei giorni scorsi. E’ accaduto in un terreno non molto distante dal canile comunale. I poliziotti della questura di Brindisi sono intervenuti per i rilievi del caso.

Poco dopo è arrivata una chiamata dalla strada per le Scuole Pie, nelle campagne fra il rione Paradiso e l’aeroporto del Salento. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno individuato una barca avvolta dalle fiamme, a ridosso di un rudere circondato da vegetazione incolta.

Infine un intervento in via Francesco Antonio Prete, a San Vito dei Normanni, per un incendio all’interno di un appartamento vuoto. Nell’immobile si sono sviluppati più focolai che hanno investito due letti in stanze diverse e un divano. Questo lascia ben pochi dubbi sull’origine dolosa. I carabinieri della locale compagnia indagano sull’accaduto.

