Incendi di sterpaglia nelle marine: disagi per residenti e automobilisti

CAMPO DI MARE – Giornata di incendi, fumo e disagi quella di oggi, lunedì 28 agosto, per i residenti che abitano nei pressi via Provenzano, la strada che divide le marine di Campo di Mare e Torre San Gennaro, di competenza del comune di Torchiarolo. In mattinata sono andati a fuoco i terreni che ricadono nel territorio di Torchiarolo, nel pomeriggio un incendio è divampato nel lato di competenza San Pietro Vernotico, sempre in un terreno ma circondato da abitazioni.

Il forte vento di scirocco ha reso difficili le operazioni di spegnimento da parte di vigili del fuoco e volontari della Protezione civile attivati dalla Sala operativa unificata permanente della Regione Puglia. In mattinata hanno dovuto lavorare per diverse ore, il fumo aveva anche invaso la litoranea creando disagi alla circolazione stradale. In serata alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche alcuni cittadini con secchiate d’acqua. I vigili del fuoco, essendo impegnati in numerosi altri intervent in tutta la provincia, non si sono potuti recare a Campo Di Mare. A spegnere le fiamme ci hanno pensato i volontari della Protezione civile di San Pietro Vernotico.

Purtroppo in entrambi i terreni erano stati abbandonati rifiuti e purtroppo, come ormai è facile ipotizzare ma difficile da dimostrare, i roghi non sono divampati per cause “accidentali”. Resta il problema dei terreni incolti e abbandonati, nonostante l’ordinanza regionale contro gli incendi boschivi in vigore dal 15 giugno al 15 settembre. Se fosse rispettata molti disastri ambientali si eviterebbero, così come si ridurrebbero gli interventi di vigili del fuoco e volontari della Protezione civile e gli stessi sarebbero più celeri. Spesso le multe comminate dalle forze di Polizia servono a ben poco, nonostante i controlli in pochi si mettono in regola con l'ambiente.