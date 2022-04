Incendi nella notte: tre veicoli danneggiati, sul posto anche la polizia

BRINDISI - Intervento dei vigili del fuoco attorno alle 3.30 di oggi, venerdì 1 aprile, in via Tiziano al quartiere Sant'Elia a Brindisi per un incendio che ha coinvolto tre vetture. Sul posto anche una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi. Da quanto ricostruito il rogo è divampato su una Smart parcheggiata in un cortile condominiale, nell'arco di pochi minuti le fiamme hanno raggiunto altri due veicoli, una Seat Leon e una Renault Magane, parcheggiati accanto.