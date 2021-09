Notte di incendi: quattro auto a fuoco in provincia, si indaga

Tre si sono verificati tra Montalbano e Speziale (Fasano), uno a Mesagne. Al momento non si esclude alcuna ipotesi sulle cause

Altre quattro auto danneggiate da incendi nel Brindisino. Alle 22.30 i vigili del fuoco sono stati chiamati da via Oliviero Maya a Mesagne dove stava andando a fuoco una Citroen di proprietà di una coppia del posto. Il rogo ha interessato la parte anteriore, sul posto anche gli agenti del locale commissariato di Polizia, al momento non sono stati trovati elementi riconducibili a qualche azione dolosa.

Tra le 5 e le 6, invece, gli uomini del 115 sono stati chiamati prima a Montalbano e Speziale (frazioni di Fasano) per altri tre incendi auto. Si tratta di una Golf, una Micra e una Citroen C4. Due erano parcheggiate accanto a Montalbano in via Ciaccia, l'altra a Speziale in via Lecce. Da quanto si apprende sarebbe stata trovata una tanica con residui di carburante, i carabinieri sono a lavoro per ricostruire i fatti.