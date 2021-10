Puzza di bruciato in città: i disagi continuano, interviene anche l'Arpa

BRINDISI – Anche l’Arpa di Brindisi in campo per venire a capo del fenomeno delle fastidiosissime emissioni odorigene percepite nelle ultime sere in tutta la città di Brindisi. Anche domenica sera è stata avvertita una persistente puzza di bruciato, simile a plastica bruciata, in ogni zona della città. Fra le ore 20 e mezzanotte inoltrata sono arrivate circa 50 telefonate di cittadini allarmati alla sala operativa dei vigili del fuoco. Il problema, però, è che non si riesce a risalire all’origine delle emissioni. I pompieri, fino alle 00:30, hanno scandagliato le campagne e la zona industriale, senza trovare alcun incendio. Situazione analoga si era verificata anche la sera precedente.

Lo stesso comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi ha allertato anche l’Arpa, che con i suoi uomini ha fatto le sue perlustrazioni. Da quanto appreso, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente intende unire i propri sforzi con il Comune di Brindisi per individuare le aree in cui vengono appiccati i roghi. Non vi sono dubbi, del resto, sul fatto che il cattivo odore provenga da incendi di rifiuti appiccati nelle estreme periferie della città, dopo il calar del sole. Si tratta di una problematica già affrontata negli anni passati.

Praticamente ogni sera gli inquinatori entrano in azione, appiccando piccoli incendi, difficili da individuare, volgarmente definiti “focaliri”. Sulla litoranea nord di Brindisi, ad esempio, sono state rinvenute tracce di incendi appiccati nelle ore precedenti. Ma il fenomeno riguarda tutte le aree rurali che circondano il centro abitato, con il ruolo decisivo giocato dal vento di scirocco, che trasporta le emissioni proprio verso il territorio urbano, creando grossi problemi alla cittadinanza. Basti pensare che per due sere consecutive i brindisini hanno dovuto chiudere ermeticamente le tapparelle, nel vano tentativo di non far entrare la puzza in casa. Bisognerà sperare nel maestrale, insomma, per tenere il cattivo odore alla larga dalla città.