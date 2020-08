Incendi di sterpaglia minacciano alberi e pineta: volontari a lavoro

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Pomeriggio intenso per i volontari del Ser Antonio Bianco di Torre Santa Susanna: dalle 15 alle 17.30 di oggi, venerdì 14 agosto, sono stati impegnati nello spegnimento di alcuni incendi divampati nelle campagne che hanno messo a rischio una villa, una distesa di pioppi e una pineta a San Pancrazio Salentino.

Intorno alle 15 i volontari della Procivarci di Oria hanno avvistato un incendio mentre transitavano in contrada Caragnuli. Un rogo di sterpaglie stava minacciando un recinto di pioppi: immediatamente è partita la segnalazione alla sala operativa di Bari che ha inviato sul posto una squadra del Ser Antonio Bianco di Torre Santa Susanna, i vigili del fuoco e la polizia locale di San Pancrazio. Le fiamme stavano anche minacciando una villa.

Poco dopo a circa 1 km di distanza è divampato un incendio in un’area di sterpaglia di circa cinque ettari: le fiamme lambivano la pineta per cui volontari e vigili del fuoco hanno lavorato sodo per evitare ulteriori danni.

