Incendi sterpaglie, vigili del fuoco a lavoro in tutta la provincia: 22 interventi in 12 ore

BRINDISI - I mezzi antincendio dei vigili del fuoco hanno percorso in lungo e in largo tutto il territorio brindisino per spegnere le decine di incendi di sterpaglie divampati nei campi incolti e abbandonati. Sono 22 gli interventi eseguiti nel turno di 12 ore, dalle 8 alle 20. L’erba non è ancora completamente secca ma il vento di scirocco ha alimentato abbondantemente tutti i roghi scoppiati nelle campagne. Il fumo ha invaso le strade e le abitazioni rendendo l’aria irrespirabile.

Le campagne di Oria, Francavilla, Fasano, San Pietro, le marine di Torre San Gennaro e Lido Presepe sono state interessate da fuoco e fumo. La stagione degli incendi inizia ufficialmente il 15 giugno e si conclude il 15 settembre. La Regione Puglia e le amministrazioni comunali hanno emanato apposite ordinanze in cui chiedono ai proprietari di terreni di tenerli puliti. Ma in pochi al momento hanno rispettato le disposizioni. Gli incendi di sterpaglie, si sa, possono provocare grossi danni a raccolti, uliveti, grano e abitazioni. Se negli stessi poi ci sono rifiuti abbandonati la situazione peggiora. Ogni anno il bilancio dei danni è pesante. Tenere puliti i terreni è obbligo da cui non ci si può sottrarre.