Il brindisino nella morsa degli incendi: altra giornata campale per i vigili del fuoco

Roghi in tutta la provincia. A Torre Santa Susanna in fiamme decine di balle di fieno, nei pressi di un distributore di benzina e di abitazioni

Altra giornata campale sul fronte incendi, in un fine settimana senza tregua per i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. Anche oggi (domenica 11 luglio) le richieste di intervento arrivano a raffica in sala operativa. Le squadra della sede centrale e dei distaccamenti di Francavilla Fontana e Ostuni sono costantemente fuori dalle caserme, impegnati in una continua lotta con lingue di fuoco che divorano sterpaglie, vegetazione e alberi. Nelle giornate ventose, come lo è quella odierna, purtroppo, lo scenario è sempre lo stesso.

Uno degli incendi più consistenti si è sviluppato in tarda mattinata nelle campagne che lambiscono la strada provinciale che collega Torre Santa Susanna a Mesagne, alle porte del centro abitato di Torre. Qui sono andate a fuoco decine di balle di fieno dell’azienda agricola Pezzavia. I proprietari hanno scavato dei solchi con dei trattori per circoscrivere l’area del rogo, sventando la minaccia che incombeva su alcune abitazioni e su un distributore di benzina. Sul posto anche i pompieri del distaccamento di Francavilla. In via Bellotti, nella periferia di Torchiarolo, è stato necessario l’intervento di due mezzi di pompieri per spegnere un incendio sviluppatosi in un terreno privato.