Incendi nella zona industriale: alta colonna di fumo e odore acre in città

BRINDISI - Scoppia il caldo e cominciano gli incendi. In particolare nella zona industriale di Brindisi. Nella tarda mattinata di oggi (lunedì 25 aprile) i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono intervenuti nei pressi dello zuccherificio Sfir, dove le fiamme hanno divorato dei canneti nel raggio di centinaia di metri.

La colonna di fumo sprigionata era visibile a decine di chilometri di distanza. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e una pattuglia della Vigil Nova che si è occupata della visibilità. Il fumo ha invaso la carreggiata.

Alimentato dal forte vento, il rogo si è ravvivato intorno alle ore 17:30, quando una densa colonna di fumo si è nuovamente sollevata per un’altezza di decine di metri, ben visibile anche dalla parte opposta della città.

In prima linea sempre i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi. L’odore acre dell’incendio è stato percepito in tutta Brindisi. I vigili del fuoco, da quanto appreso, hanno dovuto chiedere l'ausilio di un elicottero per domare le fiamme.

Articolo aggiornato alle ore 17:52 (nuovo incendio nella zona industriale)