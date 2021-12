Incendio divampa in un appartamento: anziano soccorso dai vicini

SAN PIETRO VERNOTICO - I vicini sono stati i primi a soccorrerlo. Un anziano giaceva privo di sensi all'interno della sua abitazione completamente invasa dal fumo. L'incendio si è verificato poco dopo le ore 21 di oggi (giovedì 16 dicembre) in un appartamento al pian terreno situato in via Martiri di Belfiore, a San Pietro Vernotico. Una coppia di coniugi che abita al piano superiore ha subito dato l'allarme, alla vista della colonna di fumo che fuoriusciva dalla casa.

Sul posto si sono recati tre mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, fra cui un'autobotte, e un'ambulanza con personale del 118. Al momento dell'arrivo dei soccorritori il pensionato che viveva all'interno dell'immobile era già all'esterno, grazie al provvidenziale intervento dei vicini.

Inizialmente privo di sensi, il malcapitato si sarebbe ripreso prima del trasporto presso l'ospedale Perrino di Brindisi. I pompieri hanno rimosso quattro bombole di gas dall'abitazione. L'origine del rogo è in fase di accertamento. I danni sono ingenti. Sul posto si sono recati anche i carabinieri. L'area è stata delimitata con un nastro.

Seguono aggiornamenti