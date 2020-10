Incendio in un'abitazione nel centro storico: si sospetta il dolo

ORIA - Partite da un materasso, le fiamme si sono propagate rapidamente al resto dell’abitazione. I vigili del fuoco hanno faticato per prevalere su un incendio che intorno alle ore 18 di ieri (mercoledì 14 ottobre) si è sviluppato all’interno di un’abitazione disabitata in vico Teramo 15, nel centro storico di Oria. Sul posto, oltre ai pompieri del distaccamento di Francavilla Fontana, si sono recati anche gli agenti della Polizia Locale, i carabinieri della stazione di Oria, la sindaca Matia Lucia Conte e il presidente del consiglio comunale, Cosimo Patisso.

I danni procurati dal rogo, sviluppatosi nella parte superiore dell’immobile, sono ingenti. I proprietari hanno fatto sapere di voler sporgere denuncia a carico di ignoti. Vi sono pochi dubbi, infatti, sull’origine dolosa. L’ipotesi di un cortocircuito è da scartare, se si considera che l’impianto elettrico era scollegato. Non si può quindi escludere che qualcuno si sia introdotto abusivamente nell’abitazione e forse nel disfarsi di un mozzicone di sigaretta abbia involontariamente provocato l'incendio. In passato, del resto, da quanto riferito dagli stessi proprietari, si erano già verificate altre intrusioni non autorizzate all'interno del loro immobile. In attesa della relazione dei vigili del fuoco, le forze dell’ordine cercheranno di ricostruire la dinamica dei fatti.

