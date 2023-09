Incendio all'interno di un'abitazione: donna muore carbonizzata

SAN MICHELE SALENTINO - Una donna di 71 anni ha perso la vita a causa di un incendio che si è sviluppato nell'abitazione in cui risiede in contrada Augelluzzi, nelle campagne di San Michele Salentino. L'episodio si è verificato poco prima di mezzanotte. A lanciare l'allarme sarebbe stato il figlio dell'anziana. Il corpo della vittima, ritrovato in cucina, era completamente carbonizzato. Sul posto si trovano tuttora i carabinieri e i vigili del fuoco. Si indaga per ricostruire l'accaduto.

Articolo in aggiornamento